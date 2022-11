Никога не посещавайте остров Северен Сентинел, ето защо

Остров Северен Сентинел е едно от местата, които никак не е препоръчително да посещавате. Той е част от Андаманския архипелаг в Бенгалския залив. Обграден е с коралови рифове, а по-голямата част от него е покрита с гори. Интересното е, че ако стъпите на него, няма да бъдете арестувани, но е много вероятно да заплатите с живота си.

Коренното население на острова са сентинелците, които към 2011 г. наброяват 39 души. Те отказват контакт с външни хора и са настроени изключително враждебно към тях. Посрещат ги с копия и стрели. Това е едно от последните племена на Земята, с които все още не е установен контакт, предаде NOVA.