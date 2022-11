За първи път в историята си Лос Анджелис има жена кмет

Лос Анджелис за първи път в историята си ще бъде управляван от кметица, след като местните избори в бяха спечелени от Карън Бас, предаде ДПА, като се позова на прогнози на американски медии.

Бас е победила милиардера и предприемач в сферата на недвижимите имоти Рик Карузо и ще поеме управлението на града от настоящият кмет Ерик Гарсети, съобщиха Си Ен Ен и Ен Би Си.

"Това е моят дом и съм готова да служа с цялото си сърце. И моето обещание към вас е, че ще започнем работа незабавно още от първия ден", се казва в изявление на Бас, публикувано в "Туитър". Тя отбеляза, че е провела телефонен разговор с Карузо и се надява, че той ще продължи да играе роля в града, който и двамата обичат".

"Поздравления на новоизбрания кмет Бас!", написа Гарсети в своя публикация в "Туитър" Това е исторически момент и победа за жителите на Лос Анджелис, добави той.

Когато през септември миналата година Бас обяви, че се кандидатира за кмет, тя каза, че неин основен приоритет ще бъде борбата с кризата с бездомните хора в Лос Анджелис, който е вторият по брой на населението град в САЩ.

Бас е бивша председателка на местното щатско събрание и парламентарист в Конгреса. Тя е и съоснователка на неправителствена организация в Лос Анджелис, занимаваща се със социални и икономически проблеми, предаде БТА.