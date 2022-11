Най-печеливш от глобалното затопляне се оказва морски червей (Снимки)

Морският червей Sabellaria alveolata се оказва големият победител от глобалното затопляне, съобщи АФП, цитирайки научно изследване. Червеят, който изгражда рифове по европейските брегове, разширява предпочитания от него ареал под влияние на повишените температури.

Научното изследване е публикувано в сп. „Глобъл чейндж байолъджи“. Според прогнозните данни до 2050 г. този морски червей е големият печеливш от глобалното затопляне. Хабитатът на множество видове е застрашен при повишение на температурите с 2 градуса по Целзий до 2050 г. Прогнозите за морския червей са сред малкото добри новини на срещата КОП27 в Египет.

Малкият морски червей Sabellaria alveolata, който е дълъг 3 см, живее в туби от слепен пясък и остатъци от миди. Той филтрира морската вода и служи за храна на раците и рибите. Освен това изгражданите от него рифове на площ от стотици хектари - от Мароко до Шотландия, предпазват бреговете от ерозия.

Рифовете на морските червеи са като тапа, която абсорбира енергията на вълните, каза пред АФП Амилия Кърд, съавтор на изследването.

Заливът Мон-Сен-Мишел в северозападна Франция е мястото с най-големия риф на морски червеи, простиращ се на стотици хектари площ. Това е най-голямата животинска конструкция в Европа, подчертава Кърд, цитиран от БТА.

Според прогнозния модел на научното изследване, в което участват университетите в Порто, Бангор и Плимът, ареалът на морския червей ще нарасне с 27,5 процента до 2050 г. Морският червей ще разшири хабитата си на север, към Ирландия, Ламанша и шотландските брегове.

Прогнозите обаче не са само оптимистични. Според заключенията разпространението на рифовете може да предизвика локално изчезване на вида. Една от характеристиките на този животински вид е фактът, че ларвите се развиват във водата, отнасяни от течението, преди да се фиксират към риф.

Колкото по-отдалечени са рифовете един от друг, толкова по-трудно е за ларвите да достигнат до тях. Локалните разкъсвания на рифовете могат да станат регионални. Възможно е до 2050 г. този вид червеи да изчезнат в някои характерни за тях зони като френския атлантически бряг. Това би предизвикало ефект на лавина в екосистемите около рифовете.