Пътник в самолет си забрави телефона, а пилотът направи невъзможното да му го върне (Видео)

Това да си забравите телефона у дома е едно, но съвсем друго е да стане на летището малко преди самолетът да излети. Това се е случило на пътник, използващ услугите на Southwest Airlines. Докато си показва билета при качването на борда, той оставя телефона си в зоната за изход на летище Лонг Бийч в Лос Анджелис, САЩ.

Друг клиент го забеляза и уведомява наземния персонал. Качването на пътниците обаче вече е приключило, а самолетът се е отделил от ръкава на гейта. Въпреки това служителите реагирали бързо и успели да върнат телефона на собственика му.

Във видео, споделено в социалните мрежи, се вижда как пилотът се е провесил през прозореца на пилотската кабина в опит да вземе телефона от работниците на рампата.

Докато един член на персонала прави неуспешен опит да скочи нагоре, за да го подаде, втори работник се намесва и успява да достигне ръката на пилота.

Според Крис Пери, говорител на Southwest Airlines, наземният персонал се е свързал с капитана.

„Той веднага предложи работниците на рампата да се опитат да подхвърлят телефона към него, за да може той да го върне на пътника“, разказва Пери пред Си Ен Ен.

Видеото беше публикувано на Световния ден на добротата - международен празник, създаден за насърчаване на добротата по целия свят.