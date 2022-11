На 99 години почина най-възрастната ученичка в света

Най-възрастната ученичка в началното училище в света, Присила Ситени, чиято решимост да получи образование през 90-те години вдъхнови френски филм и спечели похвала от ЮНЕСКО, почина в Кения на 99-годишна възраст, съобщиха местните медии.

Внукът ѝ Сами Чепсирор разказва пред вестник „The Standard”, че Гого Присила (баба Присила), както я наричат, е починала в сряда у дома след усложнение в областта на гръдния кош, предаде dariknews.

"Гого беше в добро здраве и посещаваше учебните си занятия, когато три дни преди кончината си получи болки в гърдите, което я принуди да напусне училище", каза той пред вестника. Meet the world’s oldest schoolgirl 97-year old, Gogo Priscilla Sitienei. Her determination to pursue education has seen her meet various people. This week she met the French First Lady and Former French President



Photo Courtesy: Prof. Judi Wakhungu, Kenyan Ambassador to France pic.twitter.com/ImHeoNVHKU — The Standard Digital (@StandardKenya) September 3, 2021

"Благодарни сме за 100-те години на нейния живот. Тя накара всички нас да се гордеем с нея", добави Сами.

Тя е била на 94 години, когато е убедила директора на местното училище в нейното село в долината Рифт в Кения да я приеме, разказват от ЮНЕСКО, приветствайки я като "модел за подражание в нейната общност и извън нея".