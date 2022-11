Вижте последната панда в Латинска Америка - Син Син (Видео)

Родената в Мексико Син Син е последната панда в Латинска Америка, единственият останал наследник на големи панди, дарени от Китай през 70-те и 80-те години, съобщи Асошиейтед прес.

Зоопаркът Чапултепек в Мексико е един от двата в света, в които големи панди се отглеждат без прекия надзор на китайското правителство. Тази ера обаче може да приключи скоро, защото Син Син, която е внучка на пандите, дарени от Пекин, е бездетна, в менопауза, и е на 32 години.

Заради това може да настъпи краят на пандите в Латинска Америка, ако мексиканското правителство не приеме цената за нова панда, пише dir.

Син Син е второ поколение родена в Мексико голяма панда, наследник на Пе Пе и Ин Ин, пристигнали в зоопарка през 1975 г. Те са участници в ранните етапи на китайската "дипломация на пандите", при която животните бяха дарявани на страни по целия свят. През 1984 г. Китай преустанови тази практика и премина към политика на отдаване на пандите под наем на високи цени.

Мексико бе сред малкото страни, които успяха да запазят родените в страната животни от вида. От 1985 г. програмата за отдаване на пандите под наем изисква от зоопарковете по света да връщат новородените в Китай.

След смъртта на пандата Шуан Шуан мексиканските власти влизат в преговори с китайския посланик. Китай отдава големи панди на възраст 10-15 години срещу 1 милион щатски долара годишно и използва приходите за опазване на вида в Китай.

Администрацията на мексиканския президент Андрес Мануел Лопес Обрадор, който поддържа политика на затягане на коланите, изглежда не е съгласна да приеме такава цена. "Определено трябва да бъде намерено друго решение, но то ще зависи до голяма степен от волята и нуждите и на двете страни", каза Фернандо Гуал, директор на службата за зоопарковете и опазване на дивата природа.

Наблюдавайки Син Син, Гуал с усмивка си спомня сутринта на 1 юли 1990 г., когато женската панда Тогуй изненадва всички в зоопарка, раждайки 113-грамово бебе далеч от камерата, която записва действията й 24 часа в денонощието.

Продължителността на живот на голямата панда в природата е около 15 години, но в плен те могат да доживеят до 38 години. Десетилетните усилия за консервация в природата и изследванията на живота в плен спасиха големите панди от изчезване и увеличиха популацията им от по-малко от 1000 екземпляра до над 1800 екземпляра на свобода и в плен днес.

В Мексико са родени осем панди, пет от които доживяват до зрялост. В столичния зоопарк има и музей на пандите. Хуан Висенте Арая, който работи за американска компания, казва, че когато пристигнал със семейството и приятелите си от Коста Рика, първата забележителност, която искали да видят, била пандата Син Син в зоопарка.