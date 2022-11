Актьорът Джейсън Дейвид Франк от сериала Power Rangers почина на 49 години

На 49 години почина актьорът Джейсън Дейвид Франк, най-популярен с ролята си на зеления/белия Power Ranger в хитовия телевизионен сериал от 90-те години, предаде списание People.

"За съжаление е вярно", потвърди представител на Франк пред списанието.

"Моля да уважите личното пространство на семейството и приятелите му в този ужасен момент, докато се примиряваме със загубата на това прекрасно човешко същество. Той много обичаше семейството, приятелите и феновете си", добавя представителят.

Причината за смъртта на актьора не е ясна. Rip Jason David Frank. The Greatest Power Ranger to have ever lived pic.twitter.com/8XDCRGEq36 — PuglifeGames (@PuglifeGamess) November 20, 2022

Франк беше най-известен като Томи Оливър от оригиналния франчайз "Mighty Morphin Power Rangers", който вървеше от 1993 до 1996 г.

Актьорът, който също е и майстор на смесени бойни изкуства, участва по подобен начин в други проекти на Power Rangers, включително Power Rangers Zeo, Turbo и Dino Thunder, пише Вести.бг.

Той е участвал и в сериала от 1990 г. "Sweet Valley High", в епизод на "Family Matters" и епизод на "We Bare Bears".

Според неговата страница в IMDB, преди смъртта си Франк е участвал в снимките на "Legend of the White Dragon".