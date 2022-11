Най-богатият мъж на планетата Илон Мъск е впечатлен от Белоградчишките скали. Това стана ясно от негов коментар под снимка на скалите в Туитър. Belogradchik Fortress, Bulgaria pic.twitter.com/A33qwATjao — Aesthetica (@Anc_Aesthetics) November 21, 2022

Мъск написа "Бях абсолютно сигурен, че това е Elden Ring". Pretty sure that was in Elden Ring — Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2022