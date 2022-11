252 са вече жертвите на опустошителното земетресение в Индонезия (Видеа)

Много деца са загинали при срутването на училищата и и са сред 252-те починали при вчерашното земетресение, което опустоши град на главния остров на Индонезия, съобщи Ройтерс.

Ранените са стотици и властите предупредиха, че броят на жертвите вероятно ще нарасне.

Земетресението с магнитуд 5,6 засегна планински райони в най-гъсто населената индонезийска провинция Западна Ява, като нанесе значителни щети на град Чианджур. Най-малко едно село е затрупано под свлачище.

Свлачищата и пресеченият терен затрудняват спасителните дейности, заяви Анри Алфианди, ръководител на индонезийската Национална агенция за търсене и спасяване. Трудното е, че става дума за разпръснати, отдалечени едно от друго населени места. Освен това има много разрушени пътища, добави той на пресконференция и съобщи, че повече от 13 000 души са били евакуирани. Повечето от жертвите са деца, защото в 13 ч., когато е станало земетресението, са били на училище, обясни Алфианди.

Много от загиналите са били затрупани под срутените сгради, казаха официални представители, цитирани от БТА.

Президентът Джоко Видодо пристигна днес в Чианджур, за да да насърчи спасителите. "Моето указание е да се даде приоритет на спасяването на жертвите, които още са под развалините, заяви той. Президентът изказа съболезнованията си на пострадалите и обеща спешна правителствена подкрепа. Възстановяването трябва да включва устойчиви на земетресения жилища, подчерта президентът.

Оцелели се събраха снощи на паркинга на болницата в Чианджур. Някои от ранените бяха лекувани в палатки, други бяха включени към интравенозни системи на тротоара, докато медицински работници зашиваха пациенти под светлината на фенерчета, предава Ройтерс.

"Всичко се срути под мен и аз бях смазана под това дете", разказва 48-годишна местна жителка. "Две от децата ми оцеляха, изрових ги. Други две донесох тук, а едно все още липсва", добави тя през сълзи. "Много мъртви тела лежат на територията на болницата, тя е много претъпкана", казва нейна роднина. Кадри на телевизия Компас показват хора, които държат картонени табели с молба за храна и подслон, защото изглежда спешните доставки все още не са достигнали до тях.

Стотици полицаи са изпратени да помагат в спасителните операции, съобщи говорителят на националната полиция Деди Прасетьо пред държавната информационна агенция Антара. "Днешната заповед за основната задача на персонала е да се съсредоточи върху евакуацията на жертвите", каза той.

Броят на загиналите при земетресението нарасна до 252 души, съобщи областното правителство в публикация в социалните медии. Районът е бил засегнат и от свлачище, предизвикано от земетресението, което освен това е възпрепятствало достъпа до пострадалите. Все още има хора в неизвестност. Спасителните дейности са затруднени и от прекъсване на електричеството в някои райони и повече от 100 вторични труса.