Киев привиква унгарския посланик заради скандален шал на Виктор Орбан

Киев ще привика унгарския посланик, за да изрази протест срещу поведението на премиера Виктор Орбан. Той отишъл на футболен мач с шал, на който част от територията на Украйна била изобразена като унгарска, предаде Ройтерс, като се позова на украинското външно министерство.

"Насърчаването в Унгария на ревизионистки идеи не допринася за развитието на украинско-унгарските отношения и не отговаря на принципите на европейската политика", написа във "Фейсбук" Олег Николенко, говорител на дипломатическото ведомство. Той допълни, че Украйна иска Унгария да се извини и да заяви, че няма претенции към украински територии.