Лондон: Украйна е в състояние да застраши руското пристанище Новоросийск

Предполагаемата украинска атака срещу руското пристанище Новоросийск демонстрира уязвимостта на руския Черноморски флот, заяви днес британското министерство на отбраната, цитирано от ДПА.

Министерство има предвид появилите се в руски и украински медии съобщения, че на 18 ноември е била извършена атака срещу петролни складове в Новоросийск, намиращи се в близост до база на руския военноморски флот, предаде БТА.

"Все още не разполагаме с цялата информация за случилото се", изтъкна министерството.

"Въпреки това, ако стане ясно, че Украйна е в състояние да застраши Новоросийск, това с голяма степен на вероятност ще означава още едно стратегическо предизвикателство за Черноморския флот", заяви Лондон.