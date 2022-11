Почина звездата от "Игра на тронове" Уилко Джонсън (Видео)

Звездата от "Игра на тронове" и рокаджия на групата Dr. Feelgood Уилко Джонсън почина на 75-годишна възраст след битка с рак на панкреаса. Джонсън бе диагностициран през 2013 г. и отказа да се подложи на химиотерапия. По тази причина лекарите му даваха едва 10 месеца живот.

Талантливата звезда опроверга песимистичната прогноза и живя още девет години. Издъхнал е в дома си.

В изявление от групата му се казва: „Това е съобщението, което никога не сме искали да публикуваме. Сега го правим с тежест в сърцето: Уилко Джонсън почина в дома си в понеделник, 21 ноември. Благодарим ви, че уважавате уединението на семейството в този много тъжен момент. Почивай в мир, Уилко Джонсън". 🎶 I’ve watched this guitar masterclass from Wilko so many times. I still can’t play 🤣 Man’s a genius🤘🎸#wilkoJohnson 🎶 pic.twitter.com/7HJcCHofbu — ♫♪ ωιѕєтυηα ♫♪ (@wisetuna) November 9, 2022

Джонсън беше известен с уникалния си, накъсан стил на китара. Научи се да свири с дясната си ръка, въпреки че е левичар. Твореше с "Dr. Feelgood" в средата на 70-те години на миналия век, пише Нова тв.

След като основава групата "Solid Senders" през 1977 г., той се присъединява към "The Blockheads" на Йън Дюри през 1980 г. RIP Wilko Johnson. 😥 pic.twitter.com/V5IrQn6OzS — Sïstēr Märy Båphømêt🇺🇦 (@marybaphomet) November 23, 2022

Той участва в сериала "Игра на тронове" с ролята си на сър Илин Пейн.

Джонсън, който живее в родния си окръг Есекс, остава вдовец, след като съпругата му Ирен губи битката с рака през 2004 г.