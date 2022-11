Гинес обяви котката Флоси за най-старата в света

Книгата на рекордите на Гинес официално призна котка на име Флоси от Обединеното кралство за най-старата жива котка в света. Флоси беше обявена за най-старата котка на планетата на 10 ноември, тя е на 26 години и 329 дни. Тази възраст приблизително съответства на 120 човешки години.

През декември 1995 г. служител на болница в окръг Мърсисайд взел животното от улицата. Десет години по-късно първият собственик на Флоси починал и сестра му я приютила. Котката живяла в новата къща още 14 години, до смъртта на втората си собственичка. Тогава животното бе взето от сина на първия собственик.

През август 2022 г. мъжът осъзнал, че вече не може да се грижи правилно за 26-годишната Флоси, тъй като тя оглушала и почти напълно ослепяла. Той дал домашната любимка на приют за котки.

Служителите на институцията бяха много изненадани, когато откриха, че новата им гостенка скоро ще навърши 27 години, и решиха да се свържат с Книгата на рекордите на Гинес, за да разберат дали Флоси е най-старата котка в света. В резултат на това котката наистина беше призната за най-стария представител на своя вид. Флоси беше прибрана от приюта от доброволката Вики Грийн, която има богат опит в грижите за възрастни котки. Тя каза, че въпреки възрастта си, загубата на слуха и лошото зрение, столетницата е много гальовна и любопитна, обича да си похапва добре и бързо се адаптира към новия си дом. Congratulations Flossie the cat.

