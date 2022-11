Арестуваха тийнейджър, признал убийство на живо в Instagram

Той дори показал краката на жертвата си, които били облени в кръв

Повдигнаха обвинения на тийнейджър, който признал във видеочат в Instagram, че е убил друг младеж. Според органите на реда извършителят поискал помощ за изхвърлянето на тялото, предава Си Ен Ен.

В петък следобед полицията в Бенсалем, Пенсилвания, получила обаждане от жена, която твърдяла, че дъщеря ѝ е разговаряла с неин познат и по време на видеочата 16-годишният младеж заявил, че току-що е убил някого.

По информация на служителите на реда подсъдимият дори показал краката на жертвата си, които били облени в кръв, предаде NOVA. A teenager has been charged as an adult after police claim he killed another young person and confessed on an Instagram video chat, asking for help disposing of the body. https://t.co/JMnbPh1SXZ — CNN (@CNN) November 28, 2022

Властите моментално се отзовали на сигнала. В банята в дома на тийнейджъра намерили млада жена с огнестрелна рана. От полицията допълват, че малко по-късно 16-годишният младеж, когото идентифицирали като Джошуа Купър, е бил открит и задържан.

Отказано му е освобождаване под гаранция. Той ще бъде съден като възрастен, по няколко обвинения, включително убийство. Към момента е изпратен в център за задържане на непълнолетни.