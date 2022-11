Изригна най-големият активен вулкан в света Мауна Лоа (Видео, Снимки)

Най-големият активен вулкан в света Мауна Лоа в Хавай започна да изригва, изхвърляйки пепел и камъни, съобщиха днес местните властите, цитирани от Асошиейтед прес.

Геофизичният институт на САЩ каза, че изригването е започнало снощи. Сутринта потоците от лава са били ограничени в района на върха на вулкана и не е имало заплаха за близките селища. 🇺🇸 🌋A few hours ago Mauna Loa, the world's largest volcano. Erupted on the island of Hawaii. pic.twitter.com/GqMjB31yun — AmericanPatriot 🇺🇸 (@ColdWarPatriot) November 28, 2022

Учените бяха нащрек заради регистрирано напоследък рязко увеличение на земетресенията в района на вулкана, изригнал за последно през 1984 г.