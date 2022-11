Отлагат се ядрените преговори между Русия и САЩ

Насрочените в Кайро тази седмица руско-американски консултации по стратегическите настъпателни оръжия се отлагат. Това предаде “Комерсант”, като се позова на американското посолство в Москва и на руското министерство на външните работи.

От американското посолство са съобщили за “Комерсант”, че Русия едностранно се е отказала от консултациите и е обещала да предложи нови дати. От руското министерство на външните работи са потвърдили информацията, но не са посочили причините за отлагането. По-рано временно управляващата американското посолство в Москва Елизабет Руд заяви в интервю за агенция “Новости”, че президентът Байдън остава ангажиран с определянето на механизма, който ще замени Договора за стратегическите настъпателни оръжия след изтичането му през 2026г.

"Ще продължим да водим дискусии в рамките на Двустранната консултативна комисия - механизма на Договора “Нов СТАРТ” и ще очакваме възможности за възобновяване на стратегическия диалог", каза Руд.

Ще припомня, че двустранната консултативна комисия по руско-американския Договор за стратегическите настъпателни оръжия трябваше да заседава от 29 ноември до 6 декември в египетската столица Кайро. Очакваше се делегациите на Москва и Вашингтон да обсъдят взаимните си претенции по изпълнението на договора, съобщи БНР.