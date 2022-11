Медийни организации към САЩ: Спрете съдебното преследване срещу Асанж

Правителството на САЩ трябва да прекрати съдебното преследване срещу съоснователя на "Уикилийкс" Джулиан Асанж, тъй като това подкопава свободата на медиите, смятат медийните организации, които първи му помогнаха да публикува изтекли дипломатически грами.

На днешния ден преди дванадесет години "Гардиън", "Ню Йорк Таймс", "Монд", "Шпигел" и "Ел Паис" си сътрудничат, за да публикуват откъси от 250 000 документа, получени от Асанж в рамките на изтичането на информация "Кейбългейт". Материалите, изтекли в "Уикилийкс" от тогавашния американски войник Челси Манинг, разкриват вътрешната работа на американската дипломация по света.

Редакторите и издателите на медийните организации, които първи публикуваха тези разкрития, се обединиха, за да се противопоставят публично на плановете за повдигане на обвинения срещу Асанж по закон, предназначен за преследване на шпиони от Първата световна война.

"Публикуването не е престъпление", заявиха те и подчертаха, че обвинението е пряка атака срещу свободата на медиите.

Асанж е в затвора Белмарш в южен Лондон след ареста му в еквадорското посолство в Лондон през 2019 г. Той прекара предишните седем години, живеейки в дипломатическата мисия, за да избегне арест, след като не се предаде на британски съд по въпроси, свързани с друго дело.

Тогавашният министър на вътрешните работи на Обединеното кралство Прити Пател одобри екстрадицията на Асанж в САЩ през юни, но адвокатите му обжалват това решение.

По време на мандата на Барак Обама правителството на САЩ посочи, че няма да преследва Асанж за изтичането на информация през 2010 г. поради прецедента, който това би създало. Сега медиите призовават администрацията на президента Джо Байдън - който по това време беше вицепрезидент - да оттегли обвиненията.

Публикациите на "Уикилийкс" станаха водещи в цял свят. "Кейбългейт", набор от 251 000 поверителни телеграми от Държавния департамент на САЩ, разкри корупция, дипломатически скандали и шпионски афери в международен мащаб.

Според "Ню Йорк Таймс" документите разказаха "неподправената история за това как правителството взема най-важните си решения, решенията, които струват на страната най-много в човешки животи и пари". Дори и сега, през 2022 г., журналисти и историци продължават да публикуват нови разкрития, използвайки уникалната съкровищница от документи.

За основателя на "Уикилийкс" Джулиан Асандж публикуването на "Кейбългейт" и няколко други свързани изтичания на информация има тежки последици. На 12 април 2019 г. Асандж беше арестуван в Лондон по американска заповед за арест и вече три години и половина е задържан в британски затвор с висока степен на сигурност, който обикновено се използва за терористи и членове на организирани престъпни групи. Той е изправен пред екстрадиция в САЩ и присъда до 175 години в американски затвор с максимална сигурност.

Групата от редактори и издатели, които са работили с Асанж, е почувствала необходимостта да критикува публично поведението му през 2011 г., когато бяха публикувани нередактирани копия на грамите, а някои от тях са обезпокоени от твърденията в обвинителния акт, че се е опитал да помогне за компютърно проникване в класифицирана база данни. Но сега са се събирали, за да изразят сериозната си загриженост относно продължаващото преследване на Джулиан Асанж за получаване и публикуване на класифицирани материали, пише в. "Гардиън".

Администрацията на Обама и Байдън, която беше на власт по време на публикациите на "Уикилийкс" през 2010 г., се въздържа от повдигане на обвинение срещу Асанж с обяснението, че би трябвало да повдигне обвинение и срещу журналисти от големи информационни агенции. Тяхната позиция поставяше на преден план свободата на пресата, въпреки неудобните последици от нея. При Доналд Тръмп обаче позицията се промени. Министерството на правосъдието на САЩ се позовава на стар закон - Закона за шпионажа от 1917 г. (предназначен за преследване на потенциални шпиони по време на Първата световна война), който никога не е бил използван за преследване на медии.

Това обвинение създава опасен прецедент и заплашва да подкопае първата поправка на конституцията на САЩ и свободата на печата.

Получаването и разкриването на чувствителна информация, когато това е необходимо в интерес на обществото, е основна част от ежедневната работа на журналистите. Ако тази работа бъде криминализирана, общественият ни дискурс и демокрациите ни стават значително по-слаби, предаде dir.bg.

Дванадесет години след публикуването на "Кейбългейт" е време правителството на САЩ да прекрати преследването на Джулиан Асанж за публикуване на тайни, пишат в общо писмо редакторите и издателите на The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel и El País и подчертават - публикуването не е престъпление.