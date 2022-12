Почина актьорът от "Зелената книга" Франк Валелонга Младши

Актьорът Франк Валелонга Младши, участвал във филма "Зелената книга", е намерен мъртъв на улица в Ню Йорк, съобщи АП.

Тялото е намерено през уикенда, но е идентифицирано вчера. Мениджърът на Франк Валелонга младши е потвърдил, че това е той.

Актьорът е починал на 61 години. Причината за смъртта все още не е установена, но според източници на в. "Ню Йорк пост" мъжът може да е починал от свръхдоза наркотици.

В "Зелената книга", филм по действителни събития, Валелонга играе ролята на чичо си Руди Валелонга, брат на главния герой, който е баща на актьора.

Валелонга се е снимал също в сериала "Семейство Сопрано".