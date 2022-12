Монголия няма да обявява извънредно положение заради протестите в Улан Батор (Видео)

Пред Двореца на правителството в столицата Улан Батор се провежда многохилядна демонстрация против корупцията на фона на съобщенията за кражба на доходи от продажба на въглища, които се изчисляват на милиарди долари.

Протестиращите са премахнали металните ограждения около сградата. Четирима охранители са ранени. Масовите протести продължават трети ден. Местните издания пишат, че демонстрантите стават все по-агресивни. BREAKING:



Protesters are trying to storm the Government Building in Mongolia after reports that state officials have stolen large quantities of coal.



🇲🇳 pic.twitter.com/OO7UC0avYa — Visegrád 24 (@visegrad24) December 5, 2022

Според някои съобщения множеството се е опитало да нахлуе в правителствения дворец.

Монголски информационен сайт съобщава, че на полицията не се наложило да използва сила.