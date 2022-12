Еврокомисарят по вътрешните работи: България заслужава пълноправно членство в Шенген

Еврокомисарят по вътрешните работи Илва Йохансон изрази разочарование след решението на министрите от Европейския съвет да блокират България и Румъния за Шенген.

"Към всички в Хърватия - добре дошли! Привестваме ви с добре дошли в Шенгенското пространство! Но нека се обърна и към гражданите на Румъния и България - вие заслужавате пълноправно членство в Шенген, заслужавате достъп до пространството на свободно движение в Шенген. Имате силна подкрепа от почти всички страни членки и особено силна подкрепа от чешкото председателство, силна подкрепа от Комисията. Ще ви излъжа ако кажа, че аз не съм разочарована. Споделям разочарованиоето на гражданите на Румъния и България. Ролята на комисията е да останем оптимисти сме за следващите стъпки, убедена съм, че ще постигнем приемането на България и Румъния в рамките на този мандат", каза Йохансон.