Австрийският президент съжалява за ветото срещу България и Румъния

Президентът на Австрия Александър ван дер Белен заяви днес по време на посещение в Словения, че "изключително съжалява" за ветото на неговата страна срещу приемането на България и Румъния в Шенгенското пространство за свободно движение, предаде за БТА Цветана Делибалтова.

Ван дер Белен посочи, че Австрия се намира в много трудна ситуация поради потока на бежанци и мигранти. "За съжаление обаче трябва да призная, че не виждам връзката между този проблем и приемането на България и Румъния в Шенген", каза тази сутрин той, сутрин от австрийски медии.

"Не виждам как тази блокада на влизането на Румъния променя по някакъв начин ситуацията в Австрия", подчерта Ван дер Белен на пресконференция в Словения. Той призна, че позицията му на страната не среща разбиране от мнозина в Европа.

Ван дер Белен изрази очакване австрийската икономика да плати за това решение. От една страна, ще бъде засегнат туристическият сектор, тъй като ще дойдат по-малко румънски туристи, а от друга страна, Австрия е активна в Румъния с големи преки инвестиции, аргументира се той. "Ще видим и как ще реагират на това развитие румънските потребители", добави австрийският президент, който бе избран на поста като кандидат на "Зелените". Ван дер Белен каза в заключение, че "икономическата цена е неизбежна".

По-малкият партньор на Австрийската народна партия (АНП) в управляващата коалиция - "Зелените", също не подкрепя решението на министъра на вътрешните работи Герхард Карнер (АНП). Министърката на правосъдието Алма Задич, която е в Брюксел за среща днес с колегите си от Европейския съюз, обърна внимание, че лидерът на "Зелените" - вицеканцлерът Вернер Коглер, е заявил ясно, че партията е против австрийското вето.