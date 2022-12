Изборите в северната част на Косово ще се проведат на 23 април 2023 г.

След края на консултациите с политическите партии и постигнатия пълен консенсус, тази вечер президентът (на Косово) Вьоса Османи определи 23 април 2023 г. като нова дата за провеждане на предсрочните избори за кметове на общини: Северна Митровица, Зубин Поток, Лепосавич и Звечан, както и за общинските събрания на Звечан и Лепосавич, предаде специално за БТА агенция КосоваПрес.

Президентът Османи, както е подчертано в комюникето, е обявила, че сред политическите партии е постигнат пълен консенсус за отлагане на изборите в северната част на страната и че е взета предвид и оценката на компетентните институции относно ситуацията със сигурността в северната част на страната.