Десетки хиляди останаха без ток в Естония заради снежни бури (Снимки)

Десетки хиляди жители на Естония са останали без ток поради снежни бури, предаде ДПА.

Около 13 000 домакинства бяха временно без електричество тази сутрин, съобщи националната енергийна компания. Най-силно засегнати бяха островите Сарема и Хийума в Балтийско море, но жителите на други части на балтийската страна също останаха без ток.

Over 10,600 households without power in Estonia, ferry, air links disrupted



https://t.co/xxzgzr9ibR #ERR — Tarmo Tanilsoo (@[email protected]) (@es5nhc) December 12, 2022

Сухопътният, железопътен, корабен и въздушен транспорт беше прекъснат, имаше отменени пътувания. Почистващата техника работеше непрекъснато. С оглед на условията за шофиране и прогнозите за времето властите призоваха хората да не ползват колите си и по възможност да си останат вкъщи, съобщи БТА.

Snow depth here in Jelgava around 20-22 cm. Still snowing, but not as heavy as in Kurzeme or Estonia. pic.twitter.com/lpviGhms2i — Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) December 12, 2022

Метеоролозите прогнозират още снежни бури през деня със скорост на вятъра от 15 до 21 метра в секунда във вътрешността на страната и до 26 метра в секунда по островите и крайбрежието.