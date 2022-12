Почина композиторът Анджело Бадаламенти, създател на саундтрака на "Туин Пийкс"

На 85 години почина композиторът Анджело Бадаламенти. Той е издъхнал в неделя в дома си в Ню Джърси, съобщава неговата племенница Франсис, цитирана от световните медии.

Той доби популярност покрай работата си с режисьора Дейвид Линч, като емблематичен остава саундтракът му към нашумелия през 90-те години сериал "Туин Пийкс". До голяма степен успехът на сериала се дължеше и на великолепната музика на Бадаламенти, взел "Грами" тъкмо заради работата си по филма. Best known for his collaborations with David Lynch (including TWIN PEAKS, BLUE VELVET, and MULHOLLAND DRIVE), famed composer Angelo Badalamenti has passed away.



(1937-2022) pic.twitter.com/wCtNo7fOCP — Museum of the Moving Image (@MovingImageNYC) December 12, 2022

В дългата си кариера Бадаламенти е работил с изпълнители като Нина Симон, Шърли Бейси, Дейвид Бауи, Пол Макартни, Лайза Минели и други.

Анджело Бадаламенти е роден в Бруклин на 22 март 1937 г. Баща му е от Сицилия. Чичо му, Вини Бадале, е свирил на тромпет в оркестрите на Бени Гудман и Хари Джеймс. Като тийнейджър малкият Анджело свири на пиано и валдхорна в училищния оркестър, преди да получи пълна стипенция за Eastman School of Music в Ню Йорк. Първите си композиции пише под името Анди Бадале.

Първата си работа в киното получава във филма "Войната на Гордън" през 1973-а, а на следващата година озвучава криминалната драма "Закон и безредие" на чешкия режисьор Иван Пасер. Но след това не работи в киното повече от десет години - чак до "Синьо кадифе", пише Дир.бг.

След като партньорството с Линч му носи филмова слава, той работи с други продучи режисьори като Жан Пиер Жьоне ("Градът на изгубените деца" и "Най-дългият годеж"), Джейн Кемпиън ("Свещен дим"), Дани Бойл ("Плажът"), Валтер Салес ("Мрачни води") и Фьодор Бондарчук ("Сталинград").