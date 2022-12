Почина Абигейл Кавананакоа - "последната принцеса на Хаваите"

На 96-годишна възраст почина Абигейл Киноики Кекаулике Кавананакоа, наричана "последната принцеса на Хаваите". Тя произхожда от кралски род, който някога е управлявал територията, като състоянието ѝ се оценява на 215 млн. долара, предава "Дейли мейл".

„Абигейл ще бъде запомнена с любовта си към Хавайските острови и техния народ. Ще ми липсва с цялото ми сърце”, се казва в изявлението на 69-годишната ѝ съпруга Вероника Гейл Каванонакоа. Hawaii's ‘Last Princess’ Dies Aged 96 With Her Wife By Her Side - https://t.co/kVu35qVu5C pic.twitter.com/VIxv6iS0Op — Emmanuel Mmadukaego (@Emmanuelsblog1) December 13, 2022

Смъртта ѝ беше оповестена официално в понеделник сутринта пред двореца Йолани - единствената кралска резиденция в Америка, в която е живяла хавайската монархия. Сега сградата е превърната в музей.

Джеймс Кембъл, прадядото на Абигейл, е ирландски бизнесмен, натрупал богатството си като собственик на захарни плантации. Той е бил един от най-големите земевладелци на Хавайските острови, предаде Нова тв.

Дъщеря му Абигейл Уахиика'Ахуу'ула Кембъл, се омъжва за принц Дейвид Кавананакоа, който е обявен за престолонаследник.

В интервю за списание Honolulu през 2021 г. Абигейл разказва, че ако монархията беше оцеляла, братовчед ѝ Едуард Каванонакоа щеше да наследи трона, а не тя.

"Разбира се, аз щях да бъда властта зад трона, в това няма съмнение", пошегува се тогава тя. At age 96, Hawaiian royal heiress Princess Abigail Kawananakoa died Sunday.



Kawananakoa held no formal title but was a living reminder of Hawaii’s monarchy and a symbol of Hawaiian national identity.



This image shows her in court sitting next to her wife, Veronica Gail Worth. pic.twitter.com/iiTFLFEwVA — Dillon Ancheta (@DillonAncheta) December 12, 2022

"Кекау", както я наричат близки и приятели, през годините финансира различни благотворителни каузи, включително стипендии за студенти от коренното население на Хавайските острови. Дарявала е на музеи предмети, принадлежали на крал Калакауа и кралица Капи'олани, включително 14-каратов диамант от пръстена на Негово Височество.

Каванакоа няма официална титла, но е символ на хавайската национална идентичност, която успява да се съхрани дори след падането на кралството като форма на управление през 1893 г.