Украинските сили са повредили ключов мост край Мелитопол (Видео)

Украинските сили са повредили важен мост край южния град Мелитопол, който е ключова цел на Киев в региона, пише „Гардиън“. Това вероятно ще засегне линиите за снабдяване на руските войски.

Видеоклип, публикуван в интернет, показва, че две опори на моста за повредени, а един участък е частично разрушен от взрива, поради което се съобщава, че съоръжението е неизползваемо за тежък военен трафик.

Мостът над река Молочна е бил ударен през нощта. Той се намира между Мелитопол и село Костянтинивка. Преди около месец руският президент Владимир Путин даде статут „Град на военната слава“ на двата окупирани от Русия украински града - Мелитопол и Мариупол. An explosion damaged the bridge in occupied Melitopol (Zaporizhzhia Oblast) last night.



Ukrainian Army continues targeting Russian ground lines of communication on the southern front. Melitopol is a key logistics hub that leads to occupied Crimea.

Тъй като украинските сили сега действат на изток от река Днепър, Мелитопол се разглежда като ключова цел за Киев след отвоюването на Херсон. Ударът по моста идва само два дни след като Украйна удари руска казарма там, като ракетите „Химар“ причиниха значителни щети и жертви, предаде bTV.

Засилването на украинския натиск върху руските сили в Мелитопол изглежда следва тактиката, използвана срещу Херсон преди освобождаването му. Целта са както руските войски, така и линиите за снабдяване, включително логистичните връзки към Кримския полуостров и на изток през окупираните от Русия градове до Бердянск и Мариупол.