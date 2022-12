Торнадо удари щата Луизиана (Видео)

Торнадо удари щата Луизиана, стана ясно от видеа в социалната мрежа Туитър.

По-рано националната метеорологична служба предупреди за опасност от торнадо в части от щатите Луизиана, Оклахома и Тексас и съобщи, че очевидци са наблюдавали въздушни стълбове край Грейпвайн, Тексас, и западно от Шривпорт, Луизиана, предаде БТА.

С бурята се свързва отмяната на над 70 полета и закъсненията на други 800, съобщава сайтът за проследяване на авиотрафика Flightaware.com.

Заради условия, близки до виелица, са отменени училищните занятия в Северна и Южна Дакота, Колорадо и Небраска. На някои места из четирите щата се очакват ветрове със скорост 97 км.