Безредици във Франция и Белгия след загубата на Мароко, има загинал (Видео)

Полицията в Брюксел арестува около 100 души при сблъсъци, избухнали след като Мароко приключи участието си на Световното първенство по футбол, победен от отбора на Франция с 2:0 на вчерашния полуфинал, предадоха ДПА и БТА.

Безредици избухнаха и в редица френски градове. Медиите съобщават за загинал 13-годишен мароканец по време на сблъсъците в Монпелие. Близо 10 000 служители на реда са били в готовност да се справят със ситуацията.

Mass riots broke out in #France



Moroccan fans, upset by the defeat of their national team, began to destroy everything in their path. The police are forced to use special means.



In Montpellier, the fans tried to rip the French flag from the car. The result is in the last video. pic.twitter.com/aE1ZH45S5m — NEXTA (@nexta_tv) December 15, 2022

Задържаните футболни фенове са обвинени в нарушаване на обществения ред, нанасяне на щети на два полицейски автомобила и притежание на забранени фойерверки, съобщи тази сутрин агенция Белга, позовавайки се на полицията.

Преди мача част от пътните артерии в центъра на белгийската столица са били отцепени. Снимки от снощи показаха купчини горящи отпадъци, както и значително присъствие по улиците на града на полиция в снаряжение за борба с безредиците.

На разпространени от Белга снимки се виждат също жители, които снощи са започнали да разчистват улиците.

Мароко стана първият африкански отбор, стигнал до финалната четворка на Световното първенство по футбол, след като отстрани Испания и Португалия съответно на шестнадесетина- и на четвъртфиналите. Мароканците победиха и Белгия в груповата фаза.

Белга съобщи за няколко арестувани при стълкновения и в град Антверпен, северно от столицата.