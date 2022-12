Илон Мъск пита потребителите дали да остане директор на Туитър

Илон Мъск поиска от потребителите на Туитър да решат дали да остане начело на платформата за социални медии, след като призна, че е направил грешка вчера с въвеждането на нови ограничения за публикациите, с които се забранява популяризирането на конкурентни уебсайтове на социални медии, съобщава Асошиейтед прес.

В рамките на нова драстична промяна на политиката Туитър обяви, че потребителите вече няма да имат право да включват потребителски имена или линкове към фейсбук, инстаграм, мастодонт и други платформи, които бяха определени от компанията като "забранени".

Този ход обаче предизвика незабавна вълна от критики, дори сред досегашни защитници на новия собственик на Туитър, така че Мъск в крайна сметка обеща да не предприема по-сериозни промени в политиката без онлайн допитване до потребителите.

Пример за това е известният инвеститор в рисков капитал Пол Греъм, който в миналото хвалеше Мъск, но вчера каза на своите 1,5 милиона последователи в Туитър, че това е "последната капка" и че може да го намерят в Mastodon. Акаунтът му в Туитър беше незабавно спрян, а скоро след това възстановен, тъй като Мъск обеща да отмени политиката, въведена само няколко часа по-рано.

Бившият главен изпълнителен директор на Туитър Джак Дорси, който наскоро инвестира в платформата за социални медии Nostr, отговори на публикацията за новите условия в Туитър с една дума: "Защо?".

"Моите извинения. Няма да се повтори", написа милиардерът в Туитър, като стартира нова 12-часова анкета, в която пита дали трябва да се оттегли като ръководител на Туитър. "Ще се съобразя с резултатите на това допитване", добави той.

Забранените платформи включват популярни сайтове като Фейсбук и Инстаграм и появили се наскоро конкуренти като Mastodon, Tribel, Nostr, Post и Truth Social на бившия американски президент Доналд Тръмп.

Туитър заяви, че най-малкото ще блокира временно профили, които включват линкове към споменатите социални мрежи, както и такива, които се опитват да заобиколят забраната, използвайки вместо линк описание като "instagram dot com", посочи компанията.

Решението е пореден ход на новия собственик на Туитър Илон Мъск за ограничаване на определени публикации, след като миналата седмица блокира акаунти в Туитър на журналисти, които публикуваха данни за неговия частен самолет.

В петък той възстанови акаунтите след критики от страна на правителствени представители, застъпнически групи и журналистически организации от различни части на света в петък, като някои от тях заявиха, че платформата за микроблогове застрашава свободата на пресата.

Обещанието на Мъск да позволи на потребителите да решат бъдещата му роля в Туитър на базата на онлайн допитване без научна стойност се появи сякаш ненадейно вчера, въпреки че той обеща през ноември, че скоро ще има реорганизация, отбелязва АП.

Анкетата трябва да приключи в 11.20 часа по Гринуич днес, макар че милиардерът не уточни кога ще се оттегли, ако това е желанието на мнозинството от участниците в допитването, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Мъск заяви пред съд в щата Делауер миналия месец, че ще намали времето си в Туитър и ще потърси нов ръководител на компанията. Той беше разпитан как разпределя времето си между Тесла (Tesla) и останалите си компании, включително СпейсЕкс (SpaceX) и Туитър.