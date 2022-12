Руски хеликоптер Ми-8Т се разби в Магаданска област (Видео, снимки)

Руски хеликоптер Ми-8Т се разби в Магаданска област в Русия. Самолетът се е ударил в препятствие при кацане, паднал е и е избухнал в пламъци. Според местните медии, хеликоптерът се е блъснал в сграда, според други - в ремарке, което се е намирало на площадката за кацане.

Произшествието е станало в 3.30 часа в понеделник по московско време на около 8 хиляди километра от зоната на бойните действия в Украйна при приземяване на площадка за кацане в Нявленга, Олския район на Магаданска област. Хеликоптерът е трябвало да достави храна и резервни части.

Далекоизточната транспортна прокуратура в Русия е започнала разследването на авиопроизшествие с Ми-8Т, собственост на “Поляр-Авиа”. Published video from the emergency landing of the Mi-8 helicopter in the Magadan region Russia pic.twitter.com/0P3xd01Z7q — Avia.pro (@avia_pro) December 19, 2022

“По време на кацане е станал сблъсък на вертолета със строителен фургон, в резултат на което въздухоплавателният съд се е обърнал на една страна. Тричленният екипажът е успял да напусне хеликоптера, пострадал е един от летците. Вертолетът е унищожен напълно от огъня”, се казва в съобщението на прокуратурата. Провежда се проверка на спазването на изискванията на законодателството за безопасните полети. “При установяване на нарушения, ще бъдат предприети мерки за реагиране с цел тяхното отстраняване и привличане към наказателна отговорност на виновните лица”, съобщава още обвинението.

Това е поредният инцидент с руски хеликоптер за последните няколко дни без връзка с войната в Украйна. Вертолет с тричленен екипаж падна в Бурятия по време на изпитателен полет преди машината да бъде предадена на клиент от завода-производител в Улан Уде, предаде OFFNews.

Западни авиационни експерти отбелязват увеличаване на броя на авиационните инциденти, свързани с невъзможност на руската авиация да поддържа в изправност летателния парк заради наложените от САЩ и ЕС санкции срещу Руската федерация заради нахлуването Украйна.