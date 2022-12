Италианската полиция транспортира органи в суперавтомобил

"Пътуваме по магистралата, за да доставим най-красивия коледен подарък - живота", се казва в изявление, публикувано в социалните мрежи, заедно със снимка на медицинска хладилна кутия в специално изградено отделение.

"Благодарение на специалния Дядо Коледа на полицията двама души получиха своя подарък - бъбрек".

Органите бяха откарани от Падуа в североизточната част на Италия до болница в Модена, а след това и в Рим.

Моделът "Хуракан" на "Ламборгини" достига максимална скорост от 300 км/ч и може да се ускорява от 0 до 100 км/ч за 3,2 секунди. Италианската полиция го получи като подарък от производителя на луксозни автомобили през 2017 г., пише bTV.