Байдън поканил Зеленски в САЩ, защото войната навлязла в нова фаза

Президентът на САЩ Джо Байдън е поканил украинския си колега Володимир Зеленски във Вашингтон тази седмица, тъй като Белият дом смята, че войната е навлязла в нова фаза, съобщава CNN.

"Президентът наистина вярва, че с наближаването на зимата и навлизането в нова фаза от агресивната война на Путин, сега е подходящ момент двамата лидери да седнат лице в лице и да разговарят", заяви говорителят на Държавния департамент на САЩ Джон Кърби.

Според него, по време на разговорите, президентите ще обсъдят продължаването на военната и икономическата помощ от САЩ, запазването на санкциите срещу Русия и въпросите за уреждане на конфликта.

Кърби отбеляза, че Кремъл "очевидно не се интересува от дипломация в момента", а напротив, "възнамерява да убива мирни жители".

Американският президент написа в Twitter, че със Зеленски имат много неща за обсъждане и му пожела приятен полет. I hope you’re having a good flight, Volodymyr. I’m thrilled to have you here. Much to discuss. https://t.co/SsRdsAnSDb — President Biden (@POTUS) December 21, 2022

Визитата ще даде възможност на Байдън и висшите американски служители да разберат как Зеленски гледа на развитието на конфликта, и да изложат пред него своите размишления за начина, по който да се сложи край на войната, пише CNN.

"Байдън ще затвърди публично посланието си към украинския народ и пред света – че Съединените щати ще подкрепят Украйна толкова дълго, колкото е необходимо", разказва високопоставен служител на администрацията на американския президент.

Срещата ще се проведе по следния график (киевско време):

21:00 - Байдън поздравява Зеленски в Белия дом;

21:30 - двустранна среща на президентите; 23:30 - съвместна пресконференция;

01:15 - Зеленски ще пристигне на Капитолийския хълм;