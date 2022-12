Норвежкият крал Харалд Пети е изписан от болницата

Норвежкият крал Харалд Пети днес бе изписан от болница в Осло, където бе лекуван от инфекция интравенозно с антибиотици, предаде Асошиейтед прес.

Дворецът съобщи, че кралят се възстановява, но в близките дни не трябва да се претоварва. В понеделник осемдесет и пет годишният монарх беше приет в болницата „Риксхоспиталет“, която е част от Университетската болница в Осло. Престолонаследникът принц Хокон временно пое задълженията на баща си.

В последните години Харалд бе виждан да ходи с патерици, а в последните месеци бе хоспитализиран няколко пъти, като през август - отново заради инфекция. През октомври 2020 г., след като бе приет в болница със затруднено дишане, му бе направена операция за смяна на сърдечна клапа, предаде БТА.