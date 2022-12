Открити са новоизлюпени застрашени розови сухоземни игуани

Учени са наблюдавали за първи път новоизлюпени екземпляри от вида галапагоска розова сухоземна игуана, както и млада популация от тези редки влечуги, съобщи Ройтерс.

Розовата игуана е застрашено животно, ендемично за един-единствен остров от еквадорския архипелаг Галапагос. Като отделен нов животински вид - Conolophus marthae - е регистрирана едва преди няколко десетилетия.

Розовата игуана обитава единствено склоновете на вулкана Улф на галапагоския остров Исабела. Тя се смята за критично застрашена и от вида са останали само неколкостотин екземпляра, съобщи БТА.

„Това откритие бележи значителна стъпка напред към спасяването на розовата сухоземна игуана", каза Дани Руеда, директор на националния парк Галапагос в специално изявление от вторник.

Розовите игуани, които достигат до 47 см дължина, са открити за първи път от рейнджърите на Националния парк през 1986 г.

На учените обаче отне десетилетия, за да различат розовата игуана като отделен вид от другите два вида игуани на острова.

Тяхната популация е застрашена от привнесени на острова агресивни животински видове, особено гризачи, казаха специалисти от националния парк.

„Предстои да предприемем своевременни действия, главно срещу инвазивните животински видове, като по този начин ще избегнем прекъсването на естествените жизнени цикли на тези крехки екосистеми", каза Руеда.