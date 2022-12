Комисията, разследваща щурма срещу Капитолия, даде нови подробности

Комисията в Камарата на представителите в САЩ, разследваща нападението срещу Капитолия от 6 януари 2021 г., забави публикуването на окончателния си доклад, но даде нови подробности, като разпространи 34 преписа от показания, взети по време на анкетата, предаде ДПА.

Много от публикуваните показания са от по-малко известни фигури, играли задкулисни роли в опита на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп и съюзниците му да издействат анулиране на резултатите от президентските избори през 2020 г. Въпреки това списъкът включва и известни имена сред главните действащи лица, като калифорнийския адвокат Джон Ийстман, който е архитектът на правната теория, възприета от Тръмп, че вицепрезидентът на САЩ може да отхвърли електорите от определени щати.

Почти всички разпитани в един или друг момент се позоваха на Петата поправка в Конституцията на САЩ, позволяваща да се откажат от даване на свидетелски показания в отговора на въпроси, зададени от членове на комисията и други разследващи, показвайки каква информация се надява да научи комисията и до какви заключения се опитва да достигне, свързвайки фактите.

Комисията попита например довереника на Тръмп Роджър Стоун дали е обсъждал датата 6 януари и стратегиите за този ден по време на среща с бившия президент на 27 декември 2020 г. в дома му във Флорида.

Комисията искаше да разбере от Ийстман какви имейли и телефонни номера е използвал, за да обсъжда изборите от 2020 г., къде е съхранявал всички документи, свързани с изборите, и дали ще предостави тези конкретни документи, като например теза от седем страници, написана от него, която Руди Джулиани е споделил с депутати от щата Джорджия при изслушване в Сената на 3 декември 2020 г. Комисията в Камарата на представителите за събитията от 6 януари попита дали той се е обръщал към щатските законодатели след изборите през 2020 г.

Разследващите зададоха също подробни въпроси за меморандума, написан от Ийстман, относно ролята на вицепрезидента при удостоверяване на изборните резултати. Те отбелязаха, че той е обсъждал меморандума си в интервюта с медии след разрешението на президента, въпреки че той се позова на Петата поправка, когато говореше с разследващите.

Освен Тръмп, Ийстман беше вторият човек, когото комисията препоръча на министерството на правосъдието за евентуални наказателни обвинения, произтичащи от нейното разследване.

Разпространените протоколи са само част от над 1000 показания, взети по време на продължилото 18 месеца разследване на комисията, което ще приключи с окончателен доклад. Работата на комисията не се очаква да бъде подновена, когато републиканците поемат контрола над Камарата на представителите на 3 януари следващата година, предаде БТА.