Сергей Наев: Танкови батальони от Беларус се предвижват към Украйна

Командващият Обединените сили на въоръжените сили на Украйна генерал-лейтенант Сергей Наев съобщи, че на територията на Беларус продължава внезапната проверка на войските, по време на която беларуските войници тренират настъпление.

Това съобщава във Фейсбук командването на ВСУ.

"На територията на Република Беларус започна инспекция на части от 2-ра мотострелкова дивизия на 1-ва танкова армия. По-специално, един мотострелков батальон и два танкови батальона получиха задачата да се придвижат в райони, граничещи с границата на Украйна", каза Наев.

Както отбелязва командирът, "на свой ред, на територията на Киевска област, на един от важните държавни обекти на критичната инфраструктура, бяха проведени учения с подразделения, които охраняват и защитават този обект. Координираните и ясни действия на защитниците показаха тяхната готовност за адекватно противодействие в случай, че врагът се опита да превземе този обект".

"Отработили сме елементите за противодействие на противников десант в района на обект на критична инфраструктура – ​​нанасяне на огнево поражение с минохвъргачни и артилерийски батареи, обграждане на противника в пръстен, преминаване на водно препятствие, отразяване на масирана атака на безпилотни летателни апарати и пълно унищожаване на противника с всички налични средства“, каза Наев, цитиран от украинския "Фокус".