Стотици Дядо Коледовци сърфираха във Флорида с благотворителна цел (Видео, Снимки)

Въпреки студеното време, обхванало Съединените щати, и тази година стотици сърфисти, облечени като дядо Коледа възседнаха вълните на празничния ден във Флорида. Scores of surfing Santas turned out along Florida’s Space Coast to ride some waves on Christmas Eve—and raise more than $300,000 for local non-profits.



Almost 10,000 spectators showed up to cheer them on, according to organizers. https://t.co/nDgRPn2zhr pic.twitter.com/IydUxLz2bM — ABC News (@ABC) December 25, 2022

Ежегодната традиция на Коко Бийч има благотворителен характер и от създавенето си е събрала повече от 300 хиляди долара за две местни организации с нестопанска цел, предаде БНТ.