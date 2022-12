Направиха възстановка на лицето на египетския фараон Рамзес II (Видео)

Учени реконструираха лицето на египетския фараон Рамзес Втори, починал преди 3200 години, съобщи Дейли мейл.

Възстановката е извършена от египетски и британски специалисти. Те са направили томография на черепа и 3D модел. След това са "подмладили" получения портрет с помощта на специална програма, за да получат лицето на фараона не при смъртта, когато той е на около 90 години, а в разцвета на силите му.

Според Сахар Салем от университета в Кайро, която създава триизмерния модел, фараонът е бил много красив.

Рамзес II е на власт от 1279-1213 г. пр.н.е. Този период е пикът на могъществото на Египетската империя. 3000 year old and 83 ton statue of #Ramses II. Grand Egyptian Museum. #Giza, #Egypt. pic.twitter.com/b8bi0RI6SG — Archaeology & Art (@archaeologyart) April 10, 2019

Учени от университета в Ливърпул, участвали в изследването, описаха процеса на реконструкция на лицето. Компютърна програма постепенно е възстановила чертите въз основа на формата на черепа, пресъздавайки мускулната структура, мастните слоеве и накрая кожата.

Специалистите са се сблъскали с някои проблеми. Те не са имали никакви данни за цвета на косата и очите, както и индивидуални характеристики, като бръчки и бенки. За окончателния портрет са избрали "най-вероятните" варианти, като са анализирали и писмени източници, пише БТА.