Издирваният от Москва Христо Грозев: Спорят как да ме убият - с чук или чадър

"Нямам представа въз основа на какво Кремъл ме слага в списъка с издирвани, затова и не мога да коментирам на този етап. В известна степен няма и значение - от години те ясно показват, че ги е страх от нашата работа и няма да се спрат пред нищо, за да ни унищожат", написа разследващият журналист Христо Грозев в "Туитър".

Днес ТАСС съобщи, че журналистът от разследващия сайт Bellingcat е обявен за федерално издирване от Русия, като се позова на уебсайта на руското вътрешно министерство.