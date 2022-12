Нов райх, край на ЕС и война в САЩ – прогнозите на Дмитрий Медведев за 2023 г.

Бившият държавен глава на Русия вижда Илон Мъск като бъдещ президент на САЩ. Милиардерът: Най-абсурдните прогнози, които някога съм чувал

Няколко дни преди настъпването на Новата година заместник председателят на Съвета за безопасност на Русия Дмитрий Медведев публикува в Туитър своите предсказания за 2023 година. Разпад на Европейския съюз, създаване на Четвъртия райх и Илон Мъск като президент са само част от прогнозите му.

"Цената на петрола ще се покачи до $150 за барел, а цената на газа ще достигне $5000 за 1000 кубически метра. Великобритания отново ще се присъедини към Европейския съюз. ЕС ще се разпадне след присъединяването на Обединеното кралство, а еврото ще излезе от употреба в Европейския съюз", пише още Медведев.

"Полша и Унгария ще окупират западните региони на бивша Украйна. Ще бъде създаден Четвъртият райх, който ще включва територията на Германия и нейните сателити: Полша, Прибалтийските държави, Чехия, Словакия и други. Ще избухне война между Франция и Четвъртия райх."

"В САЩ ще избухне гражданска война, в резултат от която президент ще стане Илон Мъск. Калифорния и Тексас ще станат отделни държави", предсказа той. Мъск не се забави с отговор на това предположение. "Епична тема. Припомнете ми за това след една година", коментира американският милиардер.

Според Мъск това са "най-абсурдните прогнози, които някога съм чувал, като в същото време показват удивителна липса на информираност за напредъка на изкуствения интелект и устойчивата енергия".