Сърбите с нови барикади в Северно Косово (Видео)

Сърбите днес издигнаха нови пътни блокади в Северно Косово, отхвърляйки международните призиви да премахнат издигнатите по-рано барикади, ден след като Сърбия постави въоръжените си сили близо до границата в най-висока степен на бойна готовност, предаде Асошиейтед прес.

Новите барикади, направени от натоварени камиони, бяха изградени през изминалата нощ в Митровица - град в Северно Косово, разделен между косовските сърби и етническите албанци, които са мнозинство в Косово като цяло.

2 new barricades.



Criminal groups controlled by Serbia's regime are now implementing a siege-like blockade of freedom of movement in urban areas of northern Kosovo, too.



This barricade's aim is to isolate the multi-ethnic Bosniak Quarter in Mitrovica. pic.twitter.com/BHCiQz77IL — Admirim (@admirim) December 27, 2022

За първи път от началото на започналата неотдавна криза сърбите блокират улици в един от основните градове. Досега барикадите бяха поставяни на пътища, водещи към косовско-сръбската граница, отбелязва агенцията, припомня БТА.

Сръбският президент Александър Вучич заяви снощи, че е наредил най-висока степен на готовност на армията, "за да защитим нашите хора (в Косово) и да запазим Сърбия".

Той твърди, че Прищина се готви да "атакува" косовските сърби в северната част на страната и да премахне със сила няколко от пътните блокади, които сърбите изградиха преди 18 дни, за да протестират срещу ареста на бивши косовски сръбски полицаи.

Косовски официални представители обвиниха Вучич, че използва държавните си медии, за да предизвиква проблеми и да провокира инциденти, които да послужат като претекст за въоръжена намеса в бившата сръбска област, която обяви независимост през 2008 г.

Петър Петкович, сръбски официален представител, отговарящ за контактите с косовските сърби, заяви за държавната телевизия РТС, че бойната готовност на сръбските въоръжени сили е въведена, защото Косово е направило същото.

Той твърди, че тежковъоръжени косовски части искат да атакуват косовските сърби "с намерението да нападнат нашите жени, възрастни хора, деца, мъже". "Нашите хора, които са на барикадите, просто защитават правото си да живеят", изтъкна той.

Косово поиска от разположените там мироопазващи сили на НАТО да премахнат барикадите и намекна, че силите на Прищина ще го направят, ако силите на КейФОР не реагират. Около 4000 мироопазващи сили на НАТО са разположени в Косово от войната през 1999 г., която завърши със загуба на контрола на Белград над територията.

Евентуална сръбска въоръжена намеса в Косово вероятно ще доведе до сблъсък със силите на НАТО и би означавала още по-голяма ескалация на напрежението на Балканите, които все още се възстановяват от кървавото разпадане на Югославия през 1990-те години, отбелязва АП.

Напрежението между Косово и Сърбия достигна своя връх през последния месец. Опитите на Запада за постигане на споразумение чрез преговори се провалиха, тъй като Сърбия отказва да признае държавността на Косово.

КейФОР и Европейският съюз призоваха Прищина и Белград да проявят сдържаност и да избягват провокации.

Косово остава потенциална точка на напрежение на Балканите години след войната в Косово през 1998-99 г., която завърши с интервенция на НАТО, изтласкала сръбските войски от бившата сръбска област.