Арестуваха инфлуенсъра Андрю Тейт в Румъния, занимавал се с трафик на хора (Видео, снимки)

Инфлуенсърът Андрю Тейт е бил арестуван в Румъния по подозрение в трафик на хора, изнасилване и създаване на организирана престъпна група чрез социалните мрежи, потвърдиха от прокуратурата. Андрю Тейт Снимка: Twitter/@revengeworld_

36-годишният Андрю и брат му Тристан са арестувани в четвъртък вечерта и са задържани за 24 часа заедно с още двама заподозрени румънци.

"Заподозрените са четирима. Изглежда са създали организирана престъпна група с цел да намират, настаняват и експлоатират жени, като ги принуждават да създават порнографско съдържание, предназначено за гледане в специализирани уебсайтове срещу заплащане", заявиха прокурорите в страната. pic.twitter.com/VJunedc1YB — Pop Base (@PopBase) December 29, 2022

Братята, които са обект на криминално разследване от април, отказаха коментар, но адвокатът им потвърди, че са били задържани.

"Ню Скай" информира, че до момента са идентифицирани шест жени, които са били сексуално експлоатирани от престъпната група на братята Тейт.

По последни данни жертвите са били вербувани от "британски граждани, които са представяли невярно намерението си да встъпят в брак или съжителство и наличието на истински любовни чувства". Romanian authorities needed proof that Andrew Tate was in the country so they reportedly used his social media posts. His ridiculous video yesterday featured a pizza from a Romanian pizza chain, Jerry's Pizza, confirming he was in the country.



This is absolutely epic. pic.twitter.com/kyz4pqegkJ — Alejandra Caraballo (@Esqueer_) December 29, 2022

По-рано тази седмица Андрю Тейт отправи послание към климатичната активистка Грета Тунберг.

В социалните мрежи той се похвали със своята колекция от 33 коли и се обърна към Тунберг с думите:

"Моля, прати ми имейл, за да ти дам пълен списък на колите си и съответните огромни емисии, които произвеждат."

"Моля, просветли ме на [email protected],com", отвърна активистката, като това се превърна в една от най-популярните публикации в Twitter.

В отговор Андрю Тейт публикува видео, на което пуши пура, облечен в халат. Извън кадър някой му подава парче пица в картотена кутия, а Тейт заявява, че никога не би я рециклирал.

Спекулира се, че кутията от пица е истинската причина братята Тейт да бъдат арестувани. Надписът на кутията е от румънска верига пицарии и това помага на румънските власти да установят местонахождението им.

Aдвокатът по граждански права Алехандра Карабало написа в Twitter, че "вероятно нелепото видео е станало причина за ареста" и "това е просто е епично."