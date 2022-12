Открит е първият оцелот албинос в Колумбия (Видео, Снимки)

В природозащитен парк в Меделин е открит оцелот албинос - първият, регистриран някога, чийто необичаен цвят учените приписват на обезлесяването на естественото му местообитание в Колумбия, предаде Франс прес. #29Dic Con las pruebas genéticas fue confirmada su especie leopardus pardalis, conocida comúnmente como ocelote, que habita desde los bosques y hasta los páramos del continente americano #ElInformadorVenezuela



Detalles AQUÍ https://t.co/rfyKryb1ch — El Informador Venezuela 🌎 (@ElInformadorVE) December 29, 2022

Оцелотът е намерен преди малко повече от година от жители на Амалфи, село, разположено в северозападната част на страната. An albino ocelot is the first of its kind found in Colombia

after being found as kitten weighing 440gr in rural Amalfi

and was first thought to be a puma jaguarundi

but was a leopardus pardalis, native species of ocelot that is found across the Americas.



https://t.co/eseuxVJWbm — 🦆 I wonder why 🦆aka Ducky🦆 (@_Duck_Tweeting) December 24, 2022

Първоначално биолозите от Парка за опазване на околната среда в Меделин, където той е приютен, представят находката само като "изключително необичайна", без да идентифицират вида на животното. #29Dic | El primer ocelote albino del mundo fue descubierto y rescatado en #Colombia tras confirmar, por medio de pruebas genéticas, que la cría pertenece a la especie leopardus pardalis.pic.twitter.com/IblmoZGmRy — LA PRENSA de Lara (@laprensalara) December 29, 2022

След месеци на генетичен анализ те потвърждават, че това е "единственият по рода си случай на оцелот албинос, регистриран някога в света", казва директорът на институцията Хорхе Аубад.

За учения генетичната мутация на животното сигнализира за тревожна реалност, съобщи БТА.

"Заради обезлесяването популациите на оцелотите се изолират, което води до ендогамия или размножаване между близки родственици", казва Аубад. "Албинизмът в този случай се предава, защото имаме проблем с фрагментацията на тропическите гори, които този животински вид обитава", допълва биологът.

Според учените почти 13-килограмовият екземпляр не би могъл да оцелее в естествената си среда заради цвета на козината си, който го излага на риск от хищници. Освен това той е "напълно сляп". #OceloteAlbino | #Antioquia | #Colombia |



En Antioquia hay seis especies de felinos silvestres, uno de ellos es el Leopardus pardalis, que se encuentra en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la...https://t.co/v82Uc0OAVd — Luis Fernando Quijano Moreno 🇨🇴🕊️ (@FdoQuijano) December 23, 2022

Амалфи, където е намерен оцелотът, е една от най-засегнатите от обезлесяването области в североизточната част на страната, според доклад, публикуван наскоро от колумбийското министерство на околната среда.