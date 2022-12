Наводнения затрудниха транспорта в Шотландия (Видео, Снимки)

Наводнения причиниха сериозни проблеми за транспорта в Шотландия, като прогнозата за последния ден от 2022 година и първия на Новата 2023 година не предвещава нищо добро за шотландците.

Железопътните връзки в западната, източната и централната част на Шотландия бяха сериозно засегнати през вчерашния ден от наводнения. Също заради наводнения бяха затворени участъци от две оживени магистрали. Edinburgh rain #scotland #flood pic.twitter.com/hRujggp9Te — Danielle (@DanielleUK_) August 9, 2021

Метеоролозите издадоха предупреждения за силни ветрове, валежи от дъжд и заледявания по високите части и по всички прилежащи към Шотландия остров.

Полети от летището на Единбург бяха сериозно забавени след като река Алмънд излезе от коритото си и наводни пистите. Жълт код за валежи е издаден днес и за Южен Уелс и Югозападна Англия, предаде БНР. Abandoned cars. Under flood water. Kirkliston, nr Edinburgh, Scotland, today. River Almond burst banks @ Breastmill (New Liston Road). #rain #flood #floods #flooding #flooded #storm #StormHour #ThePhotoHour #Weatherwatchers #WeatherPhotography #Kirkliston #Edinburgh #Scotland pic.twitter.com/ynOjTvIZnw — Jason Gilchrist (@jgilchrist13) December 30, 2022