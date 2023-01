50 000 нидерландци посрещнаха новата година с гмуркане в Северно море (Видео, Снимки)

В Нидерландия - традицията повелява първите дни на новата година да се посрещнат с гмуркане в Северно море. 50 хиляди нидерландци се хвърлиха в студените води от 142 точки из цялата страна. Част от ентусиастите бяха със зимни шапки в добавка към банския си костюм.

Тази година - времето беше милостиво към плувците - температурата на въздуха беше 11 градуса, а тази на водата - 7, пише NOVA. On morning of January 1st, the famous annual New Year’s Dive from Scheveningen (and 142 other places in the Netherlands) with more than 50,000 participants!



