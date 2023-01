Екоактивисти заляха с боя фасадата на италианския Сенат в Рим (Видео)

Група от италиански климатични активисти днес заля с боя фасадата на италианския Сенат - "Палацо Мадама" - в Рим, предаде АНСА, цитирана от БТА.

Няколко прозореца и входа на голямата ренесансова сграда бяха изцапани от боята, лисната от петима членове на групата "Последно поколение". Карабинерите се намесиха, за да арестуват протестиращите.