Хиляди отдават почит на папа Бенедикт XVI и днес (Видео)

Близо 100 000 души се поклониха пред тленните останки на почетния папа Бенедикт XVI. Потокът от хора не спира втори ден. NEWSMAX's Rome Correspondent Alex Salvi provides the latest on Pope Emeritus Benedict XVI funeral proceedings scheduled for Thursday.



Той почина на 31 декември, а дни преди това папа Франциск призова вярващите да се молят за него заради влошеното му здраве, предаде NOVA.