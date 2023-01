Лондон посрещна 2023 г. с пищен парад (Видео, Снимки)

Тълпи от хора изпълниха улиците на Лондон, за да гледат изпълнители от цял свят да празнуват началото на 2023 г. в новогодишния парад „LNYDP“. Good start to the new year watching my daughter and her friends ride through London for @Lnydp whilst logging my first miles for @DoddieGump @DoddieBaaBaas with a bit of run/walk along the course 📸 #NHS1000miles #nhs75 pic.twitter.com/AHrI5qk98d — Breathe2Achieve (@runrobinrun73) January 1, 2023

Маршируващи оркестри от САЩ се присъединиха към гайдари от лондонски индуски храм, за да забавляват тълпите, пише NOVA. So proud to hear this here… #WeAreDGN #Lnydp pic.twitter.com/D6gI01yYtd — Dr. Emmie Pawlak (@efpawlak) January 1, 2023

Събитието започна по обяд на Пикадили в Лондон пред хотел Ritz и завърши няколко часа по-късно в Уестминстър. The @band_sbhs performing live at the London New Years Day Parade! #LNYDP pic.twitter.com/fE2JN9XbwV — Josh Awtry (@jawtry) January 1, 2023