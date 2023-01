2023 е годината на Заека: Какво предстои според китайския календар

В края на този месец, според китайския календар, ще настъпи годината на Заека. От 22 януари светът ще бъде под влиянието на миролюбивото и симпатично животно. С какво следващите 12 месеца се очаква да бъдат по-различни от отминаващата година на Тигъра и как Китай се готви за Лунната нова година?

Голямото пътуване и още по-голямото пазаруване в Китай започнаха. Страната ще посрещне Лунната нова година на 22 януари, когато войнственият Тигър отстъпва място на черния воден Заек. Всички са в очакване на една по-добра година - както в политически, така и в обществено-икономически аспект. След близо 3 години на строги мерки, Китай се готви да забрави за пандемията. И за завръщането на туристите, пише БНТ.

С надеждата, че посетители ще има и в чест на първата годишнина от Зимните олимпийски игри, талисманът пандата Бинг Дуен Дуен вече има нов облик. За първи път Китайската нова година ще има и официален талисман - Ту Юанюан, което в превод означава "пухкаво зайче". Изображението е дело на един от най-изтъкнатите китайски дизайнери, който работи върху него в продължение на 4 месеца.

"Свикнали сме да виждаме зайците нарисувани с големи предни зъби. Но нашият талисман е създаден по подобие на най-древните останки от зайци откривани по китайските ширини. И изглежда доста по-различно", казва Чен Шангбо, графичен дизайнер.

Зайчето е изобразено и в момент на скок - като символ на надеждата, че следващата година ще бъде не крачка, а скок напред за цялото човечество. За разлика от отминаващата тежка година на Тигъра, следващата ще премине под знака на хармонията, щастието, търпението и късмета.