Илон Мъск се подигра на Андрю Тейт: Понякога е по-добре да си направиш пица вкъщи

Илон Мъск се подигра на Андрю Тейт, който бе арестуван в Румъния миналата седмица.

"Понякога е по-добре да си направиш пица вкъщи", написа милиардерът в Туитър. Sometimes it’s just better to make pizza at home — Elon Musk (@elonmusk) December 31, 2022

Припомняме, че противоречивият инфлуенсър бе арестуван в Румъния миналата седмица заедно с брат си. Смята се, че снимка на Тейт, на която се вижда кутия с пица е издала местоположението му на румънските власти.

Тейт и брат му Тристан са арестувани по подозрение в трафик на хора, изнасилване и създаване на организирана престъпна група чрез социалните мрежи, потвърдиха от прокуратурата в Румъния.